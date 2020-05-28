Это не мелочь: общественники объяснили, зачем отменять плату за детсад
Он описал идею в письме на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Правительству, считает он, необходимо обратить внимание на такие вопросы.
«Инициатива по отмене выплат родителям в детских садах, если один из них или оба потеряли работу, безусловно, важная и нужная», — подчеркнул член ОП.
Суммы, которые родители платят за пребывание детей в садах, Хамзаев назвал существенными. В отдельных регионах они достигают 100 рублей в день.
«Может, для кого-то это кажется мелочью, но <…> в месяц выходит около 2,5 тысячи рублей. Если детей двое, то это уже пять тысяч», — подсчитал Хамзаев.
Вместе с другими мерами поддержки семей с детьми выдвинутое им предложение может облегчить «такого рода содержание». Кроме того, впереди выход из самоизоляции, а он грозит потерей работы многим.
«Уже сегодня понятно по разным экспертам и аналитикам, что на выходе из самоизоляции большое количество граждан потеряют работу. <…> С точки зрения поддержки к этому нужно подойти максимально ответственно и эффективно. Важно отреагировать до выхода людей из вопроса карантинного характера», — пояснил автор инициативы.
Пока что речь идет о тех, кто потерял работу в период с 1 марта по 31 мая. Хамзаев не исключил, что рамки расширят.
«Я считаю, правительство может и должно говорить о более широком диапазоне тех, кого уволили в этот период, изучить этот вопрос и предпринять правильные действия. Наша задача — определить дискуссию и направить ее вектор в соответствии запросами, которые есть в обществе», — заключил общественник.
Увеличить выплаты детям до 18 лет накануне предложили в Минтруде. Их родителям хотят доплачивать по три тысячи рублей.