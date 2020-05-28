Это не мелочь: общественники объяснили, зачем отменять плату за детсад

Пандемия коронавируса лишила многих россиян работы. Одной из мер поддержки таким гражданам может стать отмена платы за детский сад. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев рассказал «360», насколько это важно.

Он описал идею в письме на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Правительству, считает он, необходимо обратить внимание на такие вопросы.

«Инициатива по отмене выплат родителям в детских садах, если один из них или оба потеряли работу, безусловно, важная и нужная», — подчеркнул член ОП.

Суммы, которые родители платят за пребывание детей в садах, Хамзаев назвал существенными. В отдельных регионах они достигают 100 рублей в день.

«Может, для кого-то это кажется мелочью, но <…> в месяц выходит около 2,5 тысячи рублей. Если детей двое, то это уже пять тысяч», — подсчитал Хамзаев.

Вместе с другими мерами поддержки семей с детьми выдвинутое им предложение может облегчить «такого рода содержание». Кроме того, впереди выход из самоизоляции, а он грозит потерей работы многим.

«Уже сегодня понятно по разным экспертам и аналитикам, что на выходе из самоизоляции большое количество граждан потеряют работу. <…> С точки зрения поддержки к этому нужно подойти максимально ответственно и эффективно. Важно отреагировать до выхода людей из вопроса карантинного характера», — пояснил автор инициативы.

Пока что речь идет о тех, кто потерял работу в период с 1 марта по 31 мая. Хамзаев не исключил, что рамки расширят.

«Я считаю, правительство может и должно говорить о более широком диапазоне тех, кого уволили в этот период, изучить этот вопрос и предпринять правильные действия. Наша задача — определить дискуссию и направить ее вектор в соответствии запросами, которые есть в обществе», — заключил общественник.

Увеличить выплаты детям до 18 лет накануне предложили в Минтруде. Их родителям хотят доплачивать по три тысячи рублей.