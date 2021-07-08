Общественники будут следить за выборами в Подмосковье

За ходом избирательной кампании в Московской области будут следить члены региональной Общественной палаты. Голосование в Госдуму продлится три дня.

«У нас Общественная палата является одним из тех институтов, которые занимаются общественным наблюдением, независимым наблюдением, следят за тем, чтобы выборы проходили честно», — рассказал РИАМО председатель Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан», избранный член Общественной палаты Московской области VII созыва Олег Сирота.

Он отметил что представители Общественной палаты нейтральны, они не могут быть членами партий, поэтому они имеют право быть наблюдателями на выборах.

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 17 по 19 сентября. Сирота считает, что в трехдневном формате есть определенные плюсы. Люди смогут прийти в удобный для них день и проголосовать. По его мнению, за три дня удобнее провести и надомное голосование. Сирота отметил, что в условиях пандемии трехдневный вариант будет более безопасным.