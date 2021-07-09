Общественник заявил, что трехдневное голосование позволит снизить риски для здоровья в пандемию

Трехдневный формат голосования на выборах в Подмосковье в сентябре поможет снизить риск распространения коронавируса. Такое мнение высказал руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами, руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.

Он напомнил, что голосование будет проходить с 17 по 19 сентября включительно. В эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, будет доступно голосование на дому.

«Стоит отметить, что решение о трехдневном голосовании было принято ЦИК на основании рекомендаций Роспотребнадзора. В текущих эпидемиологических условиях наша главная задача — минимизировать риск для здоровья жителей Подмосковья», — сказал Тарарев РИАМО.

Первый заместитель директора АНО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Зябрев также заявил, что трехдневное голосование даст возможность большему числу людей принять участие в выборах.

Россияне в сентябре выберут депутатов Госдумы и региональных парламентов. В частности, пройдут выборы в Московскую областную думу.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова ранее объяснила, что трехдневное голосование было утверждено с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, а также по итогам опросов общественного мнения и дискуссий с экспертами. Такое решение принято для сохранения здоровья жителей.