Общественник Вишневецкий рассказал, как выбрать качественное куриное мясо

Председатель организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий дал советы по выбору качественного куриного мяса. Об этом сообщил Peterburg2.

По данным ИА Nation News, эксперт рекомендовал посмотреть на срок годности продукта и то, в каких условиях он хранится.

«Если температура выше двух градусов, то микроорганизмы начинают быстро развиваться», — рассказал он.

Также Вишневецкий отметил, что важно соблюдать тщательность термической обработки, чтобы уничтожить все патогенные микроорганизмы, если они успели появиться.