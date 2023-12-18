Общество 18 декабря 2023, 11:17 Общественник Ветров призвал запретить западных «супергероев» на детских праздниках

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. Об этом сообщил RT.

Эксперт призвал организовывать детские мероприятия исключительно с использованием тематических отечественных персонажей. Западные «супергерои» на таких праздниках должны быть под запретом, добавил Ветров.

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По его мнению, любая демонстрация американских образов российскому ребенку — это пропаганда «ценностей враждебного нам государства».