18 декабря 2023, 11:17
Общественник Ветров призвал запретить западных «супергероев» на детских праздниках
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. Об этом сообщил RT.
Эксперт призвал организовывать детские мероприятия исключительно с использованием тематических отечественных персонажей. Западные «супергерои» на таких праздниках должны быть под запретом, добавил Ветров.
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По его мнению, любая демонстрация американских образов российскому ребенку — это пропаганда «ценностей враждебного нам государства».
Дети
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