Общество 08 апреля 2024, 11:24 Общественник Ветров предложил возродить профраспределение выпускников в России

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В России следует оценить целесообразность возвращения к профраспределению выпускников средних и высших учебных заведений. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщил RT.

По словам эксперта, эксперимент стоит провести в ряде дефицитных и важных в части кадров сфер российской экономики. В советские времена такой опыт считался достаточно эффективным инструментом трудоустройства молодых специалистов.

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Ветров отметил, что выпускники вузов могли бы претендовать на бесплатное или льготное обучение в качестве стимулирования к участию в программах профориентации.