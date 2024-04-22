Общество 22 апреля 2024, 12:34 Общественник Ветров предложил разрешить молодым семьям тратить маткапитал на ремонт

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Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, предложил разрешить молодым семьям тратить материнский капитал на обновление обстановки жилплощади. Об этом сообщил RT.

По словам общественника, большинство молодых родителей живут в обыкновенных квартирах. А ремонт — тоже один из способов улучшения жилищных условий, добавила Общественная Служба Новостей.

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В связи с этим Ветров попросил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть соответствующую инициативу.