Общество 16 июня 2023, 13:51 Общественник Ветров предложил разработать патриотические рекомендации для производителей школьных товаров

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По мнению председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, необходиом разработать рекомендации по более патриотичному внешнему виду школьных принадлежностей. Соответствующее письмо он направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщил RT.

Михаил Ветров подчеркнул, что на прилавках много тетрадей и дневников с зарубежными супергероями. Но нет — с российскими и советскими. Например, не нашлось продукции с Юрием Гагариным, Александром Суворовым или Федором Достоевским.

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«В данной связи прошу Вас разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России», — написал общественник.

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