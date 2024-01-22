Общество 22 января 2024, 13:25 Общественник Ткаченко нашел недостатки в идее по ограничению продажи «плохих» игрушек

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Специалисты Роскачества разработали ГОСТ для проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» идею оценил председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

По мнению эксперта, ограничение продажи игрушек, оказывающих негативное воздействие на детей, имеет недостатки. Оно может вызвать интерес к таким изделиям. Впоследствии их популярность только возрастет, пояснил общественник.