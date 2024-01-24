24 января 2024, 14:11
Общественник Шелищ: сервисы опасаются потерь из-за уведомлений о взимании платы по подпискам
Онлайн-сервисы оказались недовольны предстоящим обязательством по уведомлению клиентов о взимании платы по подпискам. В беседе с ИА НСН позицию предпринимателей прокомментировал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.
По его мнению, бизнес опасается потерять большие доходы из-за правил, которые сейчас находятся на рассмотрении Госдумы.
Реклама
«Немало людей, когда-то согласившись на предложенную им подписку, <…> смиряются и не обращают внимание, что с них регулярно списываются деньги», — пояснил эксперт.
Он назвал такие случаи несправедливым и неосновательным обогащением. В связи с этим Шелищ считает, что законопроект будет принят.
Правила
Бизнес
Реклама
Реклама