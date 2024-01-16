Общество 16 января 2024, 15:51 Общественник Шапкин указал на снижение производства вина в России из-за экономии потребителей

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Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что спрос на вино в России падает из-за желания граждан сэкономить. Об этом сообщило ИА НСН.

В связи со сложившейся ситуацией, отметил эксперт, снизился и объем производства виноградного спиртного — на 8,3% по сравнению с предыдущим годом.

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«Причина кроется в том, что вина дорогие у нас. В Европе бутылку вина (0,7) можно купить за два евро. А у нас даже отечественные вина стоят дороже, удивляться нечему», — добавил общественник.

По его словам, сейчас набирают популярность слабоалкогольные коктейли. Молодежь и вовсе переходит на напитки без содержания спирта.