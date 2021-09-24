Общественник счел безрезультативной идею наказывать наркоманов тюрьмой

Представитель российских реабилитационных программ Drug Free в ООН Никита Лушников обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение сажать в колонию наркозависимых людей, которые не хотят лечиться.

Лушников заметил, что алкоголики и наркоманы — это хронически больные люди с глубокой степенью зависимости, которые не отвечают за свои поступки. По его словам, такие люди привыкли к своей зависимости, и многие из них не хотят от нее избавляться. По мнению Лушникова, наказывать их лишением свободы будет абсолютно безрезультативно. Он признался, что сам когда-то был зависим.

«Меня лечили, наказывали, закрывали в различные учреждения: и в психиатрические клиники, и в места лишения свободы. Никогда, ни единого дня я не чувствовал себя выздоравливающим человеком. Я всегда ждал, что передо мной откроются двери, решетки, чтобы вернуться к той жизни, от которой я зависел», — поделился общественник.