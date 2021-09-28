Общественник раскритиковал идею с запретом судимым работать в такси

Вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты Александр Холодов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» законопроект, который запрещает людям с судимостью работать в такси.

«Я считаю, что не очень правильный законопроект. Получается, что мы одну проблему решаем, а вторую создаем», — заметил Холодов.

Он напомнил о проблеме с социализацией людей, которые вышли из мест лишения свободы. По его словам, у таких граждан есть два варианта — либо воровать и грабить, либо устроиться на работу. А такси — это то место, куда можно быстро и легально устроиться.

«В такси много людей работает с судимостью, хотя бы потому, что у нас в стране процентов 10 имели с этим соприкосновение, а это статистически не так мало. На нем нельзя ставить штамп, чтобы человек не смог устроиться на работу, в том же такси. Возможно, имеет смысл оградить от людей, которые опасны», — добавил общественник.