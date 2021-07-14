Общественник прокомментировал постановление ЕСПЧ в отношении России

Европейский суд по правам человека призвал Россию признавать однополые браки. По мнению суда, запрет на однополые союзы нарушает статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни. Это решение прокомментировал для «ФедералПресс» член комиссии ОП РФ по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павла Пожигайло.

Пожигайло отметил, что брак как союз мужчины и женщины закреплен в Конституции РФ, «за которую проголосовали около 90% граждан». В гомосексуальных союзах, по мнению общемтвенника, живут 1-2% россиян, и они не чувствуют себя ущемленными в правах.

«Если бы мы полностью жили за счет ЕС, то они могли бы нам что-то рекомендовать. А так — надо послать их со своими советами куда подальше и пожелать им удачи. Потому что через несколько лет там никого не останется», — уверен Пожигайло.