Общественник призвал жестче реагировать на пропаганду наркотиков

В качестве примера Хамзаев привел видеоблогера и журналиста Юрия Дудя.

«Все знают наркоманский сленг и понимают, что означает „Юрий будет дуть“. Он может сказать, что это его фамилия, но в действительности это означает: я такой дерзкий, что могу спокойно шутить на тему наркотиков», — обратил внимание общественник.

Он добавил, что некоторые российские шоумены не готовы признаться в том, что они наркоманы и пройти курс лечения.

По его словам, в законопроекте, который лежит в Госдуме, предусмотрена уголовная ответственность за рекламу и склонение к потреблению и распространению наркотиков через Сеть.

«К сожалению, современная торговля наркотиками на 70% идет через онлайн-пространство. Здесь правоохранительные органы, прокуратура и ФСБ должны научиться работать оперативно с точки зрения новых угроз», — отметил Хамзаев.