Общественник призвал остановить трагедии с выпадением детей из окон с помощью блокираторов

Трагедии, связанные с выпадением детей из окон, нужно предотвратить. В беседе с «360» руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов объяснил, что многие такие случаи происходят из-за любознательности детей. Решением могут стать замки на окнах.

«Каждый год в летний период мы наблюдаем по средствам массовой информации, что очень много детей выпадает из окон. Это не говорит о том, что родители относятся плохо. В высоких домах дети из-за своей любознательности залезают на окна, если сетки еще эти москитные, опираются на них и выпадают из окон. Получается трагедия», — сказал он.

По его словам, движение за «Безопасность» уже обращалось с призывом обязать всех жителей, строительные компании поставить блокираторы на окна. Однако это предложение не возымело силы — дети продолжают выпадать, смертность увеличивается.

«Поэтому обратились [с предложением], чтобы местные муниципальные органы за свой счет, за счет государства ставили эти защитные замки, блокираторы, чтобы уменьшить, исключить падение детей, спасти жизни», — пояснил общественник.

В своем обращении на имя главы МЧС Курдесов привел статистику, согласной которой в прошедшем году из окон в России выпали 1339 детей, 145 из них погибли.