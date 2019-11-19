  • Общественник предложил заблокировать враждебные соцсети Запада

    19 ноября 2019, 20:56

    Артур Блянихов

    Глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич обсудил с РИА ФАН законопроект о СМИ-иноагентах, который сегодня рассмотрела Госдума во втором чтении.

    По данным информагентства, в законопроекте прописано, что иностранными агентами признаются также и физические лица, которые получают финансирование из-за границы и распространяют материалы зарубежных СМИ-иноагентов.

    «Самое главное сейчас — разбираться с нашими социальными сетями и блокировать западные соцсети, потому что российские соцсети без закона почему-то не хотят удалять противоправное и гнусное», — обратил внимание общественник.