Общественник предложил заблокировать враждебные соцсети Запада

По данным информагентства, в законопроекте прописано, что иностранными агентами признаются также и физические лица, которые получают финансирование из-за границы и распространяют материалы зарубежных СМИ-иноагентов.

«Самое главное сейчас — разбираться с нашими социальными сетями и блокировать западные соцсети, потому что российские соцсети без закона почему-то не хотят удалять противоправное и гнусное», — обратил внимание общественник.