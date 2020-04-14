Общественник предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам

Общественник предложил понизить стоимость обучения на 25% для волонтеров, обучающихся на платной основе. Повысить стипендию могут студентам бюджетной формы обучения.

Семин считает, что волонтерство можно засчитывать как практику или стажировку. По его словам, такой ряд поощрений расширит волонтерскую деятельность.