Общественник предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам
Илья Семин, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки», предложил улучшить систему поощрения для студентов, помогающих в борьбе с коронавирусом. Об этом написал RT.
Общественник предложил понизить стоимость обучения на 25% для волонтеров, обучающихся на платной основе. Повысить стипендию могут студентам бюджетной формы обучения.
Семин считает, что волонтерство можно засчитывать как практику или стажировку. По его словам, такой ряд поощрений расширит волонтерскую деятельность.