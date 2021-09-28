Общественник предложил способ избежать аварий со сносом мостов

Член Общественной палаты РФ, член движения автомобилистов «Свобода выбора», вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов обсудил с ИА Ura.ru способы предотвращения смертельных аварий с обрушением пешеходных мостов на грузовики.

Холодов предложил установить датчик, который не даст разогнаться самосвалу с поднятым кузовом.

«Можно сделать вплоть до того, чтобы машина не ехала, если кузов поднят, глох двигатель. Это простое и дешевое решение. <…> Один датчик и блокировка топливной системы», — отметил собеседник информагентства.

Он добавил, что кроме лампочки на экране можно добавить звуковой сигнал подобный тому, который пищит при незастегнутых ремнях безопасности.

«Вопрос только технический к организации. И надо еще разбираться с режимом труда и отдыха, почему человек не опустил кузов, и насколько он в адекватен был, почему заработался так», — заключил общественник.