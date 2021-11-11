Общественник предложил создать на «Госуслугах» раздел жалоб на фейки о коронавирусе

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил создать на сайте «Госуслуги» раздел, в котором пользователи смогут сообщать о недостоверной информации о коронавирусе, а также о нарушении санитарных мер. Об этом написал RT.

Петров считает, что такая система будет «доступным инструментом народного контроля».

«Прошу вас оценить идею создания на базе сервиса „Госуслуги“ раздела, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией», — говорится в обращении Петрова на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.