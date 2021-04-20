Общественник предложил сажать на 10 лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных

За поджоги, которые повлекли смерть пожарных, предложили зажать в тюрьму на срок до 10 лет. Об этом написал руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

«Прошу оценить целесообразность введения положения, предусматривающего лишение свободы на срок до 10 лет за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога или иного общеопасного способа, повлекшее гибель сотрудника спасательных служб», — передал RT текст письма.

Курдесов упомянул о пожаре в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, который случился 12 апреля. Потушить его смогли только через пять дней. При ликвидации огня погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Еще три сотрудника попали в больницу с ожогами. Одной из предварительной версии случившегося называли поджог. Позже в МЧС заявили, что пожар на предприятии стал одним из крупнейших в истории.