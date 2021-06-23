Общественник пожаловался на пляж в Самарской области. Но это место и не предназначено для купания

Представитель общественной организации «Служба спасения» Самарской области пожаловался на непригодный пляж, где торчат железные штыри и обломки бетонных плит. В администрации Новокуйбышевска отметили, что мужчина снимал видео на территории, не предназначенной для купания.

Представитель мэрии рассказал «360», что мужчина, который возглавляет организацию, добивается городского финансирования на его условиях и на все темы реагирует критично.

«У нас действительно есть примыкающая территория, где выход на воду. Но там нет официального пляжа, нет официальной зоны отдыха. Раньше, еще при советской власти, там был пляж, но сейчас песок вымыло, обнажился строительный мусор», — рассказали в администрации.

Представители мэрии отметили, что люди сами ходят купаться в места, не предназначенные для этого. На этих территориях даже установлены знаки, что купаться запрещено. Официально эти территории не являются пляжем, там не обследовано дно, не подготовлены зоны для отдыха.