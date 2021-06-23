Общественник поддержал решение с вводом системы QR-кодов в общепитах Москвы

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал решение московских властей ввести систему QR-кодов для посещения общепита. Общественника процитировал «ФедералПресс».

Отмечается, что с 28 июня во все столичные заведения общепита можно будет попасть по QR-коду. Он покажет, вакцинирован ли человек от коронавируса или уже переболел COVID-19. Эта мера стала необходимой из-за роста числа заболевших в Москве.

«Это действительно экстраординарное решение», — заметил Кирьян.

По его мнению, решение столичного руководства поможет в борьбе с инфекцией.