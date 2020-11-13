Общественник поддержал идею повысить цены на алкоголь

По его мнению, нужно сокращать доступность напитков для населения. Хамзаев назвал это одним из механизмов по борьбе с алкоголизмом.

«Я поддерживаю увеличение минимальной цены, в том числе на алкогольную продукцию в любом ее проявлении, я имею в виду водку, пиво, шампанское и так далее», — подчеркнул он.