Общественник Петропольский: техника Honor подорожает после перехода на параллельный импорт

Член общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский рассказал, какие изменения ждут покупателей после перехода марки Honor от официального импорта в Россию к параллельному. Техника подорожает, сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист пояснил, цены вырастут на 10-30%. Это будет связано с усложнением логистической цепочки. Кроме того, изменится и гарантийное обслуживание.

«Если раньше мы получали гарантию на устройства Honor от самого производителя, то теперь эта гарантия будет от магазинов», — уточнил Петропольский.