Общественник объяснил, как избежать семейного киднеппинга

Лидер общественного движения «Отцы России» Ринат Абдулхаков рассказал Общественной службе новостей, как предотвратить семейный киднеппинг.

По мнению Абдулхакова, в первую очередь необходимо поменять закон. Он отметил необходимость ввода совместной опеки после развода и отмены понятия алименты, либо изменение этой системы.

«Нам нужно собирать отцов в коалицию, чтобы они знали, что делать в случае конфликтного развода. Пример случая с участием организации „Стоп киднеппинг“, где у отца силой забрали дочь, которая хотела с ним жить, есть видео-доказательства, но уже год отец не знает, где находится мать и ребенок, всем на это наплевать», — напомнил общественник.