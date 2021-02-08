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    08 февраля 2021, 14:23

    Общественник объяснил идею о продаже крепкого спиртного только в алкомаркетах

    Артур Блянихов

    Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев рассказал «ФедералПресс» о предложении убрать из продуктовых магазинов спиртные напитки крепче 15% и перенести их в специализированные алкомаркеты.

    По данным издания, соответствующее обращение общественник направил на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

    «Основная задача защита здоровья наших граждан. На самом деле инициатива несет хладнокровный характер. Сделать максимально безопасной среду для взрослых и детей», — отметил Хамзаев.

    Он заметил, что алкоголь ни к чему хорошему не приводит, и для исправления ситуации необходимы конкретные меры, которые направлены на здоровье людей и более жесткий контроль качества спиртных напитков.

    «Но мне представляется, что сегодня это не совсем реально. Сама идея правильная — надо, чтобы в специализированных магазинах продавался крепкий алкоголь, а не в продуктовых», — прокомментировал зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин.