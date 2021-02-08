Общественник объяснил идею о продаже крепкого спиртного только в алкомаркетах

По данным издания, соответствующее обращение общественник направил на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

«Основная задача защита здоровья наших граждан. На самом деле инициатива несет хладнокровный характер. Сделать максимально безопасной среду для взрослых и детей», — отметил Хамзаев.

Он заметил, что алкоголь ни к чему хорошему не приводит, и для исправления ситуации необходимы конкретные меры, которые направлены на здоровье людей и более жесткий контроль качества спиртных напитков.

«Но мне представляется, что сегодня это не совсем реально. Сама идея правильная — надо, чтобы в специализированных магазинах продавался крепкий алкоголь, а не в продуктовых», — прокомментировал зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин.