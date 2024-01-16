Общество 16 января 2024, 12:00 Общественник Леткова: детей на уроках труда могут привлечь к общественно-полезным работам

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Школы могут начать привлекать учеников к общественно-полезным работам на уроках труда. Такое предположение высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам эксперта, соответствующее решение будут принимать с согласия матерей и отцов.

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«Какие-то планы вот такие должны появиться», — считает специалист.

Леткова напомнила, что вопрос возвращения трудовой деятельности в образовательные учреждения вызывал множество правовых споров. Реализацию закона необходимо подождать, заключила общественник.