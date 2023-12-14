14 декабря 2023, 12:00
Общественник Корниец призвал открыть по всей России пункты переработки елей
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец направил обращение на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Общественник предложил организовать по всей России пункты единого образца для переработки новогодних елей. Об этом сообщил RT.
По мнению Корниеца, также необходимо ввести утилизационный сбор, включенный в розничную стоимость праздничного символа. Древесина, напомнил эксперт, — идеальное сырье для вторичного использования.
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Он отметил, что такие точки могли бы работать с января по март во всех регионах РФ.
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