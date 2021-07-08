Общественник из Подмосковья перечислил удобства трехдневного голосования на выборах

Единый день голосования в 2021 году пройдет с 17 по 19 сентября. Избиратели смогут выбрать для себя наиболее удобный день. Об этом сообщил председатель московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов.

«В этом году постарались сделать голосование максимально удобным и комфортным. Оно трехдневное, то есть у жителей есть возможность выбрать день, чтобы проявить свою гражданскую позицию», — сказал Репяхов в комментарии РИАМО.

Он отметил, что все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором, будут выполняться. Поэтому голосование не повлечет за собой рост заболеваемости ковидом. Репяхов добавил, что избирательные пункты не более опасны, чем магазины и другие общественные места.

Жители Подмосковья в сентябре 2021 года примут участие в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Голосование на выборах в нижнюю палату парламента будет проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

В среду стало известно, что за кресло депутата Государственной думы поборется стилист и певец Сергей Зверев.