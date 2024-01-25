Общество 25 января 2024, 12:03 Общественник Гринин назвал фен и стиральную машину опасными электроприборами

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Любой электроприбор для дома несет риски при нарушении правил эксплуатации. Об этом сообщил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в беседе с «Москвой 24».

По его словам, потребителям необходимо проявлять особую осторожность во время использования стайлеров.

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«Человек положил фен рядом, чтобы посушить волосы, лег в ванную, и за ним туда же упал прибор. Это сразу смертельный исход», — пояснил эксперт.

То же самое касается и стиральных машин. При отсутствии необходимого заземления пробитый корпус способен привести к удару током, отметил Гринин.