Общество 21 ноября 2023, 19:04 Общественная Служба Новостей: выбирать лыжи следует с учетом своего роста

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Длину любительских лыж для обычной прогулки важно подбирать, ориентируясь на тип моделей и свой рост. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Классические лыжи, которые считаются оптимальным вариантом для новичков, должны быть на 25-30 сантиметров длиннее роста спортсмена. Для них характерна длина не более 207 сантиметров и загнутый носок.

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Опытным лыжникам рекомендуется покупать жесткие модели лыж, которые надежно держат поворот и смягчают колебания при движении по неровности.