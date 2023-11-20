Общество 20 ноября 2023, 18:19 Общественная Служба Новостей: во время лыжной прогулки организм адаптируется к новым экстремальным условиям

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Лыжные прогулки по лесу хороши тем, что организм начинает быстро адаптироваться к новым экстремальным условиям. Передвигаясь на лыжах, у человека усиленно работают почки, легкие и потовые железы, что облегчает выведение токсинов. О том, какие еще виды спорта полезны зимой, рассказала Общественная Служба Новостей.

Благодаря катанию на коньках можно повысить уровень сопротивляемости организма различным инфекциям, а во время занятий скандинавской ходьбой — укреплять осанку и весь опорно-двигательный аппарат. Зимний бег, например, закаляет организм и укрепляет иммунитет, а еще на свежем воздухе кровь активно насыщается кислородом.