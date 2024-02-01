Общество 01 февраля 2024, 15:07 Общественная Служба Новостей: узвар помогает продлить молодость и сохранить здоровье

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Узвар — напиток, при приготовлении которого фрукты не варят, а лишь доводят до кипения. Благодаря этому сохраняется большая часть витаминов и питательных веществ, сообщила Общественная Служба Новостей.

Такое блюдо обладает противовоспалительными свойствами. По мнению экспертов, употребление напитка положительно влияет на состояние сосудов, а также способствует продлению молодости и красоты.

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Кроме того, взвар способен нормализовать работу желудка и кишечника, добавило «АБН24».