Общество 24 ноября 2023, 13:35 Общественная Служба Новостей: ставить ребенка на лыжи можно с 4 лет

Читать 360tv в

Ставить ребенка на лыжи и знакомить с классическим ходом можно в возрасте от четырех до шести лет. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Более сложные техники, в том числе коньковый ход, ребенок сможет освоить не ранее девяти лет. Как раз в этом возрасте детей набирают в лыжные секции, полноценные тренировки проводятся только с 12 лет.

Реклама

Отмечается, что ребенка младше четырех лет достаточно научить стоять на лыжах, держать равновесие и проходить небольшие расстояния.