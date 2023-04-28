28 апреля 2023, 14:20
«Общественная служба новостей»: работа в майские праздники оплачивается в двойном размере
При работе в праздничные и выходные дни сотруднику положено дополнительное вознаграждение в двойном размере. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
Отмечается, что по трудовому кодексу РФ запрещается привлекать сотрудников к работе в праздники, однако существуют исключения. Так, по определенному графику, который не зависит от установленных выходных, работают люди из сфер культуры, здравоохранения и СМИ.
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Как сообщили «Дни.ру», если работодатель отказывается выплачивать дополнительно вознаграждение при работе в праздники, то в таком случае следует обратиться с жалобой в государственную инспекцию по труду.
Работа
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