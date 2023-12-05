05 декабря 2023, 18:23
Общественная Служба Новостей: при выборе сельди для салата стоит отдать предпочтение цельной рыбе
Для приготовления традиционного новогоднего салата селедка под шубой стоит отдать предпочтение цельной рыбе без маринада. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Кожа рыбы должна быть целой, блестящей и не иметь желтых пятен. Также стоит обращать внимание на глаза сельди — они должны быть прозрачными и не впалыми.
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Отмечается, что в нарезанную рыбу производители могут быть добавлять вредные консерванты для увеличения срока хранения, поэтому от покупки такого продукта лучше всего отказаться.
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