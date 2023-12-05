Общество 05 декабря 2023, 18:23 Общественная Служба Новостей: при выборе сельди для салата стоит отдать предпочтение цельной рыбе

Читать 360tv в

Для приготовления традиционного новогоднего салата селедка под шубой стоит отдать предпочтение цельной рыбе без маринада. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Кожа рыбы должна быть целой, блестящей и не иметь желтых пятен. Также стоит обращать внимание на глаза сельди — они должны быть прозрачными и не впалыми.

Реклама

Отмечается, что в нарезанную рыбу производители могут быть добавлять вредные консерванты для увеличения срока хранения, поэтому от покупки такого продукта лучше всего отказаться.