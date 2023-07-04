Общество 04 июля 2023, 11:17 «Общественная Служба Новостей»: при выборе арбуза стоит обращать внимание на цвет его мякоти

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Чтобы выбрать качественный арбуз, необходимо обратить внимание на его форму и цвет мякоти. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Отмечается, что слишком яркая мякоть может указывать на использование химикатов для быстрого созревания ягоды. Если же арбуз местами мягкий наощупь, то это сигнализирует о его неправильном хранении.

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Как сообщил «ФедералПресс»,также следует избегать употребления в пищу арбуза со странным запахом и вкусом.