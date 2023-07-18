Общество 18 июля 2023, 15:52 «Общественная Служба Новостей»: при подключении к публичной сети лучше использовать VPN

Читать 360tv в

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать ряд мер предосторожности, в частности, быть осторожнее при подключении к публичным сетям. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Если человек подключается к общественной сети без пароля, то лучше использовать VPN. Это поможет защитить свои данные. Также стоит выбирать как можно более сложную комбинацию для пароля и чаще ее менять.

Реклама

Наконец, лучше установить программу-блокиратор нежелательных звонков на телефон. И, если человек понял, что говорит с мошенником, просто положить трубку, а не шутить над ним, добавили «Дни.ру».

Авторы: