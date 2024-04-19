Общество 19 апреля 2024, 11:08 Общественная Служба Новостей: первые минуты в парной лучше находиться на нижней полке

Читать 360tv в

Банные процедуры выводят шлаки, укрепляют иммунитет и успокаивают нервную систему. Первые минуты в парной лучше находиться на нижней полке, сообщила Общественная Служба Новостей.

После того, как организм немного привыкнет к высокой температуре, можно располагаться на полках повыше. Лучше всего принять лежачее положение, в такой позе тело равномернее получит тепло. Не стоит забывать и о головном уборе — это может быть специальная шапочка или полотенце.

Реклама

До и после посещения бани рекомендуется употреблять натуральные и полезные напитки, например, травяные чаи, квас и ягодный морс.