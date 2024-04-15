Общество 15 апреля 2024, 15:16 Общественная Служба Новостей: не стоит работать в погребе в одиночку

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В любом погребе могут скопиться опасные газы. При длительных работах в нем следует позвать кого-нибудь на помощь, сообщила Общественная Служба Новостей.

Помощнику лучше всего остаться наверху и постоянно общаться с работником. Таким образом при начальных признаках отравления газом и симптомах ухудшения самочувствия будет кому оказать первую помощь и вызвать скорую.

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Кроме того, перед работами в погребе следует подержать крышку открытой некоторое время, чтобы в помещение проникло больше кислорода.