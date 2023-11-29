Общество 29 ноября 2023, 12:54 Общественная Служба Новостей: наличие кошки в доме снижает риск возникновения депрессии

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Владельцы кошев постоянно практикуют фелинотерапию, лечение с их участием, которое снижает риск возникновения депрессии. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на исследование Университета Миннесоты.

Там пришли к выводу, что владельцы кошек на 25% меньше подверженны упадническим настроениям и депрессиям. В частности, из-за мурлыкания кошек. Оно действует успокаивающе и снимает напряжение.

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Также благотворное влияние оказывает и шерсть, и исходящее от нее статическое электричество. Влияние микроскопических токов на нервные окончания снимает болевой синдром.

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