29 ноября 2023, 12:54
Общественная Служба Новостей: наличие кошки в доме снижает риск возникновения депрессии
Владельцы кошев постоянно практикуют фелинотерапию, лечение с их участием, которое снижает риск возникновения депрессии. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на исследование Университета Миннесоты.
Там пришли к выводу, что владельцы кошек на 25% меньше подверженны упадническим настроениям и депрессиям. В частности, из-за мурлыкания кошек. Оно действует успокаивающе и снимает напряжение.
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Также благотворное влияние оказывает и шерсть, и исходящее от нее статическое электричество. Влияние микроскопических токов на нервные окончания снимает болевой синдром.
Животные
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