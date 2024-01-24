Общество 24 января 2024, 12:37 Общественная Служба Новостей: котов нельзя наказывать за ночное мяуканье

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Кошачье мяуканье — способ общения с людьми. Однако ночью такой «монолог» может вызвать раздражение у хозяина. Что делать в данной ситуации, рассказала Общественная Служба Новостей.

К причинам активности питомца в темное время суток относятся голод, гормональный всплеск, стресс или заболевания. Необходимо исключить эти факторы.

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Если животное в порядке, то просто не нужно реагировать на его ночные провокации. Кроме того, не стоит ругать кота и кидать в него предметы. Можно попробовать дать пушистому другу успокоительные препараты, но только с разрешения ветеринара.