Общество 24 ноября 2023, 10:58 Общественная Служба Новостей: футер отличается от флиса натуральным составом

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Флис и футер — мягкие и теплые ткани, которые имеют ряд отличий. О преимуществах каждого вида материала рассказала Общественная Служба Новостей.

Футер — плотная трикотажная ткань, которую производят на основе хлопка. Такая одежда более эстетична и устойчива к скатыванию. Кожа в ней дышит.

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В составе флиса — 100% синтетики. Он быстро теряет внешний вид, однако имеет более нежную структуру. Из-за плотного сплетения нити материал создает парниковый эффект.