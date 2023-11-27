Общество 27 ноября 2023, 18:37 Общественная Служба Новостей: чтобы правильно выбрать ребенку шапку, нужно знать диаметр его головы

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Чтобы правильно выбрать ребенку зимнюю шапку по размеру, нужно ориентироваться на диаметр окружности его головы. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

На всех шапках производители пишут размер на внутренних ярлычках. Но отмечается, что, если у ребенка очень густая шевелюра, то мерить окружность нужно поверх волос.

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Также можно ориентироваться и на возраст детей, существуют специальные памятки с размерами. Но это подходит только для тех, кто не крупнее и не меньше своих сверстников.

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