Общество 15 апреля 2024, 15:11 Общественная Служба Новостей: большой расход топлива считается минусом газонокосилок

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Самым распространенным устройством для стрижки травы считается газонокосилка. При этом минусом такого аппарата будет большой расход топлива, сообщила Общественная Служба Новостей.

Электрические газонокосилки менее мощные, чем работающие на бензине. Несамоходные бензиновые аппараты подойдут, скорее, для участка среднего размера с большим газоном.

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Плюсами газонокосилок будут возможность настроить высоту покоса травы и широкий выбор вариантов под любой размер газона.