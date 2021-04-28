Общественная палата предложила ФСИН снижать срок заключенным за образование

В Общественной палате предложили ФСИН снижать срок заключенным за получение ими в местах лишения свободы образования, научной степени или востребованной рабочей специальности.

Письмо с предложением направил к главе ФСИН Александру Калашникову заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Копия обращения оказалась в распоряжении РИА «Новости».

Петров отметил, что в последнее время в мире и в России «сильно мнение, что места отбывания наказания должны перевоспитывать человека, улучшать его и искоренять невежество». Автор письма отметил, что в основе преступности «всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования».

Он привел пример практику некоторых стран Латинской Америки, где срок заключенным снижают за прочитанные книги — минус один или два дня за каждую.

«В данной связи прошу вас оценить идею о внедрении в отечественную пенитенциарную систему стимулирующей практики снижения срока наказания „в обмен“ на получение заключенным образования, научной степени или востребованной рабочей специальности», — предложил зампред ОП Ленинградской области.

Он уточнил, что такую возможность нужно дать тем, кого посадили за нетяжкие преступления или впервые оступившимся.