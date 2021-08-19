Общественная организация Афганистана обратилась за помощью в МИД РФ для помощи беженцам

Большое количество афганцев сейчас хотят уехать из страны, где власть захватили талибы*. Многие из них намерены отправиться в Россию. Об этом «360» сообщил президент Центра содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана Гулам Мохаммад Джалал, рассказав, что они обратились за помощью в МИД.

«Поскольку Россия — член Совета безопасности, большие надежды афганского народа [связаны] c Россией. Чтобы она приняла определенное количество беженцев, которые будут приезжать сюда. Желающих приехать сюда очень много», — заявил Джалал.

По его словам, центр надеется, что международное сообщество организует гуманитарную помощь для афганцев. Он отметил, что у десятков тысяч людей из регионов, где шли боевые действия, сейчас нет ничего, в том числе и крыши над головой. Центр содействия уже обратился с просьбой о помощи в МИД РФ.

«Народ устал. От военных действий, от нищеты, от безработицы. Практически 80% населения сидят без работы. Потому что во время присутствия коалиционных войск [страна] стала полностью потребительской. Ничего не производила», — рассказал президент организации.

По его словам, должно быть создано правительство, в котором будут присутствовать все национальные группы.

Талибы* в середине августа взяли под контроль Афганистан. Переломный момент произошел 15 числа, когда представители движения «Талибан»* вошли без боя в Кабул, а президент страны Ашраф Гани сбежал. На следующий день после этих событий многие афганцы устроили давку в аэропорту Кабула. Они пытались улететь. Некоторые настолько отчаялись, что залезали прямо на самолет. Весь мир облетели кадры, как из взлетающего лайнера падали люди.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.