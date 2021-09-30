Общероссийский народный фронт предложил расширить семейную ипотеку

Семейную ипотеку в России предложили распространить на вторичное жилье в городах, где проживает небольшое количество человек. С таким предложением выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Инициатива была направлена в ДОМ.РФ, написали «Известия».

«Мы [ОНФ] предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье», — процитировал «ФедералПресс» слова из текста письма.

Кроме того, программу семейной ипотеки хотят применить для инвалидов, учителей и врачей. О том, какое решение будет принято по этому поводу, станет известно в самое ближайшее время.

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