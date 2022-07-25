Общероссийская платформа электронного голосования заработает в Петербурге 11 сентября

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что город планирует присоединиться к общероссийской платформе электронного голосования на ближайших выборах, которые пройдут 11 сентября. Об этом написал «Петербургский дневник».

При этом Мейксин заметил, что традиционное голосование бюллетенями на участках по-прежнему будет функционировать.

«Дистанционное электронное голосование гораздо эффективнее решает эту задачу. Человек через компьютер или телефон заходит на портал и голосует. С одной стороны, это снимает нагрузку с избирательной системы — с точки зрения, например, профилактики заболеваемости того же коронавируса, это удобно людям, и за этим будущее. С другой стороны — традиционное голосование бюллетенями на участках никуда не денется. Для населения, особенно старшего возраста, это привычно, и это сохранится», — сказал он.

На ближайших выборах в Санкт-Петербурге жители 17 муниципалитетов выберут 38 депутатов местных советов.